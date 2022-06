Jaspers verliest EK-finale voor eigen publiek; geen zesde Europese titel

Dick Jaspers heeft in Berlicum naast zijn zesde Europese titel driebanden gegrepen. De Brabantse wereldkampioen en nummer één van de wereld verloor voor eigen publiek in de finale van Daniel Sánchez: 35-50.

De Spanjaard vloog uit de startblokken en stond na twee beurten met 13-2 voor. Jaspers raakte niet in paniek en kwam in de elfde beurt langszij na een serie van negen caramboles (28-28). Sánchez, nummer vier van de wereldranglijst, sloeg een beurt later direct terug met een serie van acht en denderde vervolgens door naar 42-28.

Titelverdediger Jaspers gaf niet op, maar bleek niet bij machte het gat te dichten. De Spanjaard sleepte zijn derde Europese titel in de negentiende beurt binnen.

Eind vorig jaar werd Dick Jaspers voor de vijfde keer wereldkampioen. Max Verstappen pakte in de Formule 1 dat weekend ook de wereldtitel, waardoor de prestatie van Jaspers in de luwte bleef.