Dode bij nachtelijke explosie Utrecht, EOD doet onderzoek

Bij een explosie in een bedrijfsverzamelgebouw in Utrecht is vannacht een 29-jarige man om het leven gekomen, heeft de politie vanmiddag bekendgemaakt.

Het incident in de wijk Overvecht vond plaats om 02.00 uur vannacht, maar de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en de forensische opsporing van de politie doen nog steeds onderzoek. Volgens RTV Utrecht wordt daarbij ook onderzocht of er nog explosiegevaar bestaat in of bij het gebouw.

Het is nog onduidelijk wat de 29-jarige man vannacht deed in het gebouw en wat de oorzaak is van de explosie. De politie hoopt in contact te komen met eventuele getuigen.