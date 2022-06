Turkije trekt alles uit de kast voor Russische toeristen

"Een paar maanden geleden dachten we: de pandemie is over, nu wordt alles weer normaal. En toen dit, wéér een crisis. Iedereen hoopt dat er snel meer vluchten komen."

Ondanks de coronapandemie vlogen in de zomer van 2021 nog 4,5 miljoen Russen voor vakantie naar Turkije. Voor de pandemie waren het er maar liefst zeven miljoen. De Russische invasie in Oekraïne betekende de volgende klap voor het Turkse toerisme, zegt Caglar.

De kuststrip ten zuiden en noorden van de stad staat vol met all-inclusivehotels, waarvan velen volledig gericht zijn op de Russische markt. In het hotel van Caglar komen toeristen uit allerlei landen, maar Russen zijn een belangrijk deel van de klandizie. Ze huren vaak de luxe villa's op het resort en brengen doorgaans meer geld in het laatje.

Turkije gooide de deur nooit dicht voor de Russen. Omdat de Turkse regering niet meedoet met Europese sancties, was het vanaf het begin van de oorlog een van de weinige landen ter wereld waar Russen nog naartoe konden. Turkije wil een bemiddelende rol spelen in het conflict, maar een minstens zo belangrijke reden is het belang van Russische toeristen voor de Turkse economie.

"Wij tellen de vluchten ook", lacht hotelmanager Ismail Caglar. "Veertig per dag klinkt veel, maar voor Antalya is het niks. Vorig jaar hadden we elke dag meer dan honderd landingen. Toen waren er nog covidrestricties."

Op het vliegveld van Antalya is een vlucht uit Novosibirsk geland. Russische toeristen met gekleurde rolkoffers en zomerhoedjes wandelen de aankomsthal uit. Een van hen is Andrej uit Tomsk met zijn gezin.

Russische vliegmaatschappijen konden in het begin van de invasie in Oekraïne nauwelijks naar Turkije vliegen. Ze leasen namelijk vliegtuigen bij Europese bedrijven, die zich aan sancties moeten houden. Daarnaast sturen Boeing en Airbus geen vliegtuigonderdelen meer naar Rusland.

Met de zomer op komst besloot Turkish Airlines daarom zelf meer te gaan vliegen op Rusland. Doel: deze zomer 1,5 miljoen Russen naar Turkije overvliegen. Erdogans regering stak er 300 miljoen dollar subsidie in. Daarnaast zouden Russische vliegmaatschappijen nu ook bezig zijn Turkse dochterbedrijven op te zetten om zo nog effectiever de sancties te omzeilen.

Om het Russische toeristen makkelijker te maken, accepteert een groeiend aantal Turkse banken nu ook het Russische betalingssysteem MIR. Russen kunnen met hun MIR-kaart op het vliegveld een simkaart afrekenen, ze kunnen ermee betalen in de meeste hotels en restaurants.

Betalingsproblemen vanwege sancties op internationale creditcards verdwijnen zo als sneeuw voor de zon. Russische toeristen die net zijn aangekomen merken dat het inderdaad werkt. "Ik heb zelfs geld uit de pinautomaat kunnen halen met mijn MIR-kaart," zegt Anna uit Sint-Petersburg.

'We moeten nú werken'

In Antalya zijn deze maatregelen zeer welkom, bijvoorbeeld bij de honderden Russischsprekende Turkse gidsen. "Wij moeten in deze paar maanden genoeg verdienen om de winter door te komen", zegt Mesut Unal, die al jaren Russische groepen rondleidt. "We kunnen niet wachten, we moeten nu werken."

Een moreel debat over het verwelkomen van Russen is er niet in Turkije. Men bekijkt het vooral praktisch, zegt Unal. "Europa en de VS zijn sterke economieën, wij hebben die luxe hier niet. Onze rijkdom zit in ons perfecte klimaat en prachtige natuur. Iedereen wacht op inkomsten. Als het de Russen zijn die daarvoor kunnen zorgen, dan zijn ze van harte welkom."

Er is nóg een groep die erg gemist wordt aan de Turkse kust. Vorig jaar kwamen zo'n drie miljoen Oekraïense vakantiegangers naar de Turkije. "Zij zijn natuurlijk niet bezig met vakantie, ze moeten elke dag zien te overleven," zegt hotelmanager Caglan. "We hopen dat alles volgend jaar beter is. Dat ook Oekraïners hier weer kunnen komen."