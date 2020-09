Bezetting tophotels nog geen 15 procent, zijn er alternatieven?

Zullen de weekendtoeristen blijven komen? Trekt het zakelijk verkeer weer aan? De vooruitzichten zijn somber. Vastgoedeigenaren houden er rekening mee dat ze andere bestemmingen moeten gaan zoeken voor hotelgebouwen.

Het kolossale hotel nhow Amsterdam RAI staat symbool voor de malaise op de Amsterdamse hotelmarkt. Waar congres- en beursgangers het architectonische hoogstandje zouden moeten in- en uitlopen, zijn de deuren afgezet met roodwitte linten. Tot nader order gesloten.

"Een jaar geleden was iedereen zich aan het opmaken voor de IBC-beurs", zegt Jan Steinebach, hotel-expert bij adviesbureau CBRE. "Er zouden 30.000 mensen naar de RAI komen, voor zeker een week lang. Iedere hotelkamer in Amsterdam zou gevuld zijn."

De werkelijkheid van nu is dat er geen beurzen en congressen zijn. Het zakelijke reizigersverkeer ligt zo goed als stil. Daarmee is grofweg de helft van de klandizie voor de hotels verdwenen.

Staycation

In de andere helft, in vakkringen met leisure aangeduid (vrijetijdsbesteding), begon het de afgelopen maand weer een beetje aan te trekken, na het absolute dieptepunt in het voorjaar bij het begin van de coronacrisis.

Niet dat met het voorzichtige herstel de omzet evenredig aantrok. Kamers worden met prijsacties gevuld; voor een prikkie in een luxe hotel, twee nachten voor de prijs van één, gratis ontbijt. "Amsterdam zónder toeristen is erg leuk om te doen", zegt een stel uit Drenthe dat net heeft ingecheckt voor een staycation in het vijfsterren Conservatoriumhotel naast het Museumplein.

De marketingdirecteur van dat hotel, Ruurd Hooijer, schetst het sombere beeld. "Wij zijn naast de Nederlandse gasten ook sterk afhankelijk van de Amerikaanse markt, en van de Engelse markt. Maar nu, mede door de quarantainemaatregelen in Engeland, valt dat natuurlijk weg. En ik verwacht niet dat dat voor het eind van het jaar terugkomt."

Hij hoopt dat er spoedig een sneltest komt op de luchthavens, waardoor het vliegverkeer weer op gang kan komen. Nu draait zijn hotel, net als dat van de andere vijfsterrenhotels, met een bezetting van 10 à 15 procent. "Doordeweeks dicht bij de 10, in de weekends dicht bij de 15."