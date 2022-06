Kamminga plaatst zich bij WK zwemmen voor finale 100 meter schoolslag

Kamminga, in Tokio winnaar van olympisch zilver achter bij dit WK afwezige Adam Peaty, zwom in de series de snelste tijd, maar moest in de halve eindstrijd met 58,89 Nicolo Martinenghi (58,46) en Nic Fink (58,55) voor zich dulden. Corbeau redde het niet met 1.00,24 en werd dertiende.

Na de race vertelde Kamminga dat hij klaar is voor de finale van zondag. "Ik heb nog geen wedstrijd verloren hier en ga morgen lekker racen. Het wordt heel erg spannend. Dit is mijn eerste finale op een WK en ik ga voor meer."

Korstanje haalde de finale van de 50 meter vlinderslag niet. Hij werd met een tijd van 23,27 tiende in de halve finales en had voor kwalificatie bij de beste acht moeten horen. In de series was Thomas Verhoeven met 26,64 slechts 23ste geworden.

Geen finale wisselslag Steenbergen

De 22-jarige Kamminga kwam in de halve finales met 2.11,20 niet verder dan de tiende tijd. Steenbergen had, mede dankzij een sterke rugslag, in de series 2.10,60 gezwommen en dat was maar liefst 1,62 sneller dan haar persoonlijk record.

In de halve finales verloor ze juist terrein op de rugslag, waarna op de laatste 50 meter de pijp leeg was.

Later vanavond kan Steenbergen zich al revancheren als ze met Valerie van Roon, Kim Busch en Tessa Giele in de finale van de 4x100 meter vrije slag uitkomt.