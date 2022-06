Favoriet Kamminga bereikt WK-finale, estafettevrouwen eindigen als zevende

Medaillekandidaat Arno Kamminga heeft bij de WK zwemmen in Boedapest de finale van de 100 meter schoolslag gehaald. Caspar Corbeau bleef op hetzelfde onderdeel in de halve finales steken. Dat gold ook voor Nyls Korstanje op de 50 meter vlinderslag en Marrit Steenbergen op de 200 meter wisselslag. In de enige finale met Nederlandse inbreng op de eerste dag van de WK kwamen Steenbergen, Valerie van Roon, Kim Busch en Tessa Giele niet in de buurt van het podium. Zij werden op de 4x100 meter vrije slag zevende met een tijd van 3.38,18 en zagen Australië wereldkampioen worden. Geen Kromowidjojo en Heemskerk meer Nederland had van 2007 tot en met 2018 op elk WK een medaille gewonnen op dit onderdeel. Nu recentelijk Ranomi Kromowidjojo en Femke Heemskerk gestopt zijn met zwemmen, is de estafetteploeg in opbouw.

Nederland haalde nog wel knap de finale, maar speelde daarin een bijrol. Australië greep voor de derde keer in vier WK's het goud. Met 3.30,95 was de ploeg 1,20 seconde sneller dan Canada. Kamminga: 'Morgen lekker racen' Kamminga, in Tokio winnaar van olympisch zilver achter de bij dit WK afwezige Adam Peaty, zwom in de series de snelste tijd, maar moest in de halve eindstrijd met 58,89 Nicolo Martinenghi (58,46) en Nic Fink (58,55) voor zich dulden. Corbeau redde het niet met 1.00,24 en werd dertiende. Na de race vertelde Kamminga dat hij klaar is voor de finale van zondag. "Ik heb nog geen wedstrijd verloren hier en ga morgen lekker racen. Het wordt heel erg spannend. Dit is mijn eerste finale op een WK en ik ga voor meer."

Korstanje haalde de finale van de 50 meter vlinderslag niet. Hij werd met een tijd van 23,27 tiende in de halve finales en had voor kwalificatie bij de beste acht moeten zitten. In de series was Thomas Verhoeven met 26,64 slechts 23ste geworden. Geen finale Steenbergen, vierde titel Ledecky De 22-jarige Steenbergen kwam in de halve finales met 2.11,20 niet verder dan de tiende tijd. Ze had, mede dankzij een sterke rugslag, in de series 2.10,60 gezwommen en dat was maar liefst 1,62 sneller dan haar persoonlijk record. In de halve finales verloor de Friezin juist terrein op de rugslag, waarna op de laatste 50 meter de pijp leeg was.

