Hockeymannen na shoot-outs langs India, dat in de toeter nog langszij komt

De Nederlandse hockeyers hebben in de Pro League na shoot-outs gewonnen van India, na een zure gelijkmaker in de allerlaatste seconde (2-2). Desondanks blijft bondscoach Jeroen Delmée op koers om zijn eerste grote succes met de ploeg te boeken.

Sinds de Pro League in 2019 in zijn nieuwe vorm van start ging, wist Nederland de landencompetitie bij de mannen nog nooit te winnen. Dat geldt overigens ook voor India, dat ver was afgezakt na zijn hegemonie ver terug in de vorige eeuw.

Maar ineens stond die grootmacht van weleer er weer, met een knappe bronzen medaille tijdens de Olympische Spelen van vorig jaar. En dat was geen toeval, getuige ook het spel dat het land in Rotterdam op de mat legde.

Nederland kreeg de betere kansen, met in het eerste kwart een fraaie goal van Tijmen Reijenga tot gevolg. Maar in het doel stond het levende hockeymonument Parattu Raveendran Sreejesh, held van de Spelen en ook nu onderscheidend met een aantal fraaie reddingen. En Jorrit Croon tikte zelfs naast het lege doel.

Technische hoogstandjes

De gelijkmaker van Dilpreet Singh mocht er daarna ook zijn, toen de bal na een listig tikje precies de verre hoek in rolde. En de tweeduizend toeschouwers kregen meer technische hoogstandjes te zien. En zagen vooral nog een heel spannend slot.

Koen Bijen scoorde uit de draai, aan het begin van het vierde kwart. Maar India kreeg in de laatste minuut nog drie opeenvolgende strafcorners. Ondanks alle ontstane hectiek hield Harmanpreet Singh zijn hoofd koel en dwong in de toeter shoot-outs af. Dat leek weer een mentale tik, na de fikse nederlaag in Duitsland vorige week.

De Nederlandse keeper Pirmin Blaak pakte echter de eerste twee Indiase inzetten, met kramp in de benen duwde Bijen de beslissende binnen (4-1). Zondag speelt Oranje opnieuw tegen India, volgend weekend volgt de afsluitende dubbel tegen Spanje voor de koploper.