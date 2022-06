Geen tweede finale Van de Zandschulp, die goede week kent met oog op Wimbledon

Het is Botic van de Zandschulp niet gelukt voor de tweede keer in zijn carrière de finale te bereiken van een ATP-toernooi. Positief is dat de beste Nederlandse tennisser van dit moment vlak voor Wimbledon zijn draai op gras lijkt te vinden, maar de mondiale topper Matteo Berrettini bleek op Queen's nog wel een maatje te groot (4-6, 3-6).

De 26-jarige Berrettini won dit seizoen al zijn acht partijen op gras, wat hem in Stuttgart al de toernooizege opleverde, en is op deze ondergrond een van de beste spelers ter wereld. Leeftijdsgenoot Van de Zandschulp is nog steeds bezig aan een stevige opmars op de wereldranglijst, met deze week weer een paar plekken winst naar positie 26.

Berrettini, vorig jaar verliezend finalist op Wimbledon, leek aanvankelijk veel te sterk, met slechts één punt tegen in zijn eerste vier servicegames. Maar Van de Zandschulp was taai en poetste de eerste acht breakpoints die hij tegen kreeg weg.

Opleving

Toen Van de Zandschulp toch een servicegame had ingeleverd, overleefde hij een setpunt op de opslag van de Italiaan en brak hem terug tot 5-4. Tot zover de opleving in de eerste set.

Hetzelfde beeld voltrok zich in de tweede set, met direct problemen voor Van de Zandschulp in zijn tweede en derde opslagbeurt. Pech had de Veenendaler dat het begon te miezeren bij 2-3 en 30-40 op zijn eigen service, waarna hij het eerste, cruciale punt na de korte regenpauze verloor.

Berrettini gaf daarna geen kans meer weg. In de finale van Queen's treft hij de winnaar van het duel tussen Filip Krajinovic en Marin Cilic. Wimbledon begint over een week.