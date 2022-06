Pinot in voetsporen Kruijswijk met zege, Thomas ruikt eindzege Ronde van Zwitserland

Thibaut Pinot is in de voetsporen getreden van Steven Kruijswijk. De Franse klimmer van Groupama-FDJ won namelijk de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland met aankomst in het Liechtensteinse skioord Malbun, na een klim van 12,6 kilometer à 8,7 procent met grote delen boven de 10 procent. Achter Pinot ontspon een aardige strijd om de leiderstrui van Jakob Fuglsang. Sergio Higuita bleek de beste klimmer en nam de leiderstrui over van de Deen. Maar de grote favoriet voor de eindzege, met alleen nog een tijdrit voor de boeg, is Geraint Thomas. De eerste van Kruijswijk In 2011 eindigde in de Ronde van Zwitserland voor het laatst een etappe in het skioord Malbun (12,6 kilometer à 8,7 procent, met grote delen boven de 10 procent). Destijds kwam Kruijswijk als eerste boven en hij boekte zo zijn eerste van nog altijd maar twee profzeges.

Steven Kruijswijk boekt in 2011 zijn eerste profzege in het Liechtensteinse skioord Malbun. - EPA

Dit jaar koos Kruijswijk voor het Critérium du Dauphiné ter voorbereiding op de Tour de France. Maar goed ook, want eerder deze week verliet de voltallige Jumbo-Visma-ploeg Zwitserland vanwege een aantal coronabesmettingen. Jumbo was zeker niet de enige getroffen ploeg en dus werd vanochtend met enige vrees uitgekeken naar de afwezigen op het startpodium. Het viel mee: 'slechts' drie renners gingen niet van start vanwege een positieve test. Slachtoffers In de loop van de rit maakte de hitte nog meer slachtoffers, waaronder Luke Rowe (Ineos) en Thomas De Gendt (Lotto-Soudal). Zo kon het gebeuren dat de vlucht van de dag (negentien renners) bijna een kwart van het nog aanwezige peloton omvatte. Onder hen opnieuw Michael Matthews (de leider in het puntenklassement), Clément Champoussin (die gisteren op de streep geklopt werd in de koninginnenrit) en grote namen als Ion Izagirre, Aleksej Loetsenko en Thibaut Pinot.

Geraint Thomas (rechts) en leider Jakob Fuglsang (geel) onderweg in de zevende etappe van de Ronde van Zwitserland. - EPA

De negentien renners kregen een minuut of vijf van het peloton, waar Dylan van Baarle lang het tempo bepaalde voor Ineos-kopman Geraint Thomas. Op de slotklim kwamen de grote namen in de kopgroep ook bovendrijven. Izagirre, eerder dit jaar winnaar van de zware slotrit in zijn Ronde van Baskenland, leek de sterkste. Maar Pinot en Loetsenko gaven niet op en twee kilometer onder de top werd de Bask in de kraag gegrepen door Pinot. Ook Loetsenko ging nog over de moegestreden Izagirre heen, maar de Kazachse kopman van Astana kwam niet meer in de buurt van Pinot. Higuita nieuwe leider, Thomas ruikt eindzege Achter de kopgroep ontspon een fraai gevecht om het klassement. Van Baarle en Dani Martínez hielden het tempo hoog in dienst van kopman Thomas en zorgden daarmee voor een uitputtingsslag, waarbij de kopmannen een voor een afvielen.

Sergio Higuita rijdt Jakob Fuglsang uit de gele leiderstrui op de slotklim naar Malbun. - EPA