Uitgebrand gebouw VS stort in: brandweerman dood, vijf gered uit puin

In de Amerikaanse stad Philadelphia is een brandweerman omgekomen toen een gebouw instortte na een brand. De brandweerman kwam na het blussen onder puin terecht. De brandweercommandant meldt dat het gaat om een 27-jarige man.

De brand ontstond in de nacht van vrijdag op zaterdag. Nadat het vuur was geblust stortte het gebouw in, anderhalf uur na het ontstaan van de brand.

Een inspecteur en vier andere brandweermannen zijn levend onder het puin vandaan gehaald. Ze zijn opgenomen in het ziekenhuis, maar zijn buiten levensgevaar. "Dit kun je van tevoren niet zien aankomen", zei de commandant. Hij zei dat het "catastrofale" ongeval de brandweer hard raakt.