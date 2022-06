Vanavond op tv: te weinig personeel voor de haven • Charkov boven en onder de grond

Te weinig mensen in de Rotterdamse haven

Nog nooit in de geschiedenis van de Rotterdamse haven was er zo'n gigantisch personeelstekort. Het tekort is zo nijpend dat de bedrijven een omzetverlies maken van vele miljoenen. Dat blijkt uit navraag van Nieuwsuur onder havenondernemers. Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt, ziet meerdere redenen waarom het invullen van de vacatures niet makkelijk is.