Spanjaarden moeten het voortaan zonder HEMA-pindakaas doen

Het was de afgelopen drie weken een gekkenhuis, beaamt David Rollet, bedrijfsleider van de Spaanse HEMA-winkels. "We hebben de restanten uit de magazijnen in de verkoop gedaan. En echt bijna alles is verkocht."

Klanten krijgen bij de sluitingsverkoop een korting van 70 procent. Maar wie denkt zijn slag te slaan, is inmiddels te laat. In een bak liggen verouderde telefoonhoesjes, een partij kerstboomballen en multomappen.

Dit weekend valt het doek voor de laatste twee winkels die HEMA nog heeft in Spanje. Het Nederlandse bedrijf vertrekt na acht jaar, tot verdriet van sommige Spanjaarden. Die kochten in de winkels vooral veel pindakaas. En chocoladeletters.

Rollet zag hoe de formule van het Nederlandse bedrijf aansloeg. "De Spanjaarden zochten etenswaren, maar ook schoolspullen. Dingen die je niet in andere winkels vond. Vooral pindakaas sloeg enorm aan. We moesten iedere week nieuwe potten bestellen."

Alleen de benedenverdieping van het winkelpand in de Madrileense straat Calle del Carmen is nog bereikbaar. Aan de linkerkant van de winkelpui zijn de letters M en A al van de muur gesloopt. Het is zinderend warm door een hittegolf en weinig Madrilenen komen op de laatste voorraden af.

Kerstballen

"Kijk wat ik vond. Wat een geweldige kitsch", jubelt een vrouw die halskettinkjes en kerstballen kocht, waaronder een in de vorm van een rookworst. "De HEMA was toch echt wel een heel praktische winkel. Goedkoop ook."

Een andere, wat oudere vrouw schiet vol na een vraag over de sluiting. "Het is echt zo ontzettend jammer. Zo triest. Deze winkel was heerlijk, alles was zó mooi."

HEMA stelt zelf in een persbericht dat het niet lukte in Spanje tot een leidende marktpositie te komen. Het bedrijf gaat zich concentreren op een beperkt aantal landen, met name Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk.

Onder leiding van de vorige eigenaar, Marcel Boekhoorn, was expansie naar het buitenland juist een topprioriteit. Toenmalig directeur Tjeerd Jegen noemde het concept van HEMA in Spanje zelfs een voorbeeld voor de Nederlandse winkels. Hij opende ook winkels in onder meer Mexico en Dubai.

Tot vorig jaar. Toen kreeg het warenhuis nieuwe eigenaren: de familie Van Eerd, eigenaren van Jumbo, en het Nederlandse investeringsfonds Parcom. Die besloten al snel om te stoppen met de verre buitenlandavonturen.

Nieuwe strategie

"Het is het logische gevolg van de nieuwe strategie", zegt woordvoerder Norbert Cappetti. "Daar hoort een passend assortiment bij en het focussen op onze kernlanden. Daarom sluiten we in Spanje."

Dat het bedrijf wel in Frankrijk, en ook op bescheiden schaal in Duitsland en Oostenrijk actief blijft, heeft volgens Cappetti te maken met omvang. "Het bevoorraden van de Spaanse winkels was door de afstand duur. We hadden op het hoogtepunt nog geen tien vestigingen in Spanje. Dat was te weinig."

De Nederlandse studente Myrtha kwam geregeld bij de Spaanse HEMA, maar is niet verbaasd over het vertrek. "Dit was de winkel waar ik mijn Hollandse dingen kocht", zegt ze. "Maar Spanjaarden hebben zo hun eigen tradities, hun eigen producten."