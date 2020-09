Harlinger vissers halen record van 176 ton aan zwerfafval uit zee

Vissersschepen in Harlingen hebben vorig jaar 176.600 kilo aan zwerfafval uit zee gehaald. Dat is een record, en ruim vier keer zoveel als het jaarlijkse gemiddelde.

De gezamenlijke vissers in de Friese havenstad kregen vandaag een certificaat uitgereikt van KIMO Nederland en België. Dat is een organisatie van kustgemeenten die met het project 'Fishing for Litter' streeft naar een schonere zee.

"Het is dubbel. Het is natuurlijk niet leuk dat er zoveel afval in zee ligt. Maar met al het afval dat wordt meegenomen naar de haven wordt de zee wel schoner", zegt Jan Joris Midavaine van KIMO bij Omrop Fryslân. Hij wijst erop dat zwerfafval normaal naar de zeebodem zinkt. Nu wordt dat langzaam maar zeker anders. ""We horen steeds meer positieve verhalen van de sector; van de vissers. Zij zeggen: de plekken waar we nu vissen, daar is het wél schoon."

De ramp met de MSC Zoe

Fishing for Litter loopt sinds 2001. Het is nooit eerder gebeurd dat in een jaar zoveel troep in een haven is ingezameld. Ook landelijk werd in 2019 een record behaald: om precies te zijn 558.325 kilo zwerfafval.

Dat heeft voor een deel te maken met het feit dat vissers vaker bereid zijn om het afval mee te nemen naar de haven. Maar er lag vorig jaar ook meer afval in zee, vooral als gevolg van de ramp met de MSC Zoe. Op Nieuwjaarsdag en 2 januari 2019 kukelden bijna 350 containers bij stormachtige condities van het dek, net ten noordoosten van de Nederlandse Waddeneilanden.

Deskundigen schatten dat er nog steeds zo'n 800 ton zwerfafval van de MSC Zoe in zee ligt. Fishing for Litter verwacht voor 2020 een nieuw record aan zwerfafval dat door de vissers aan land wordt gebracht.