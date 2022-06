Weer tropisch warm, hittewaarschuwing in Limburg

Met een maximumtemperatuur van 30 tot 35 graden wordt het tropisch warm en de heetste dag van het jaar tot nu toe. Gisteren was het ook al warm: aan zee werd het 27 graden, in het zuiden werd het lokaal tropisch warm met ruim 30 graden.

Voor de provincie Limburg geeft het KNMI voor vanmiddag code geel af als hittewaarschuwing. In het noorden is het vandaag een stuk koeler met maxima tussen 20 en 25 graden dankzij een noordenwind. De tropische temperaturen zijn maar tijdelijk: vanavond koelt het af en is er kans op stevige buien, in sommige delen van het land met onweer.

Sinds gistermiddag geldt een hitteprotocol bij Rijkswaterstaat. Automobilisten die stil komen te staan met pech worden meteen geholpen. Ook raadt Rijkswaterstaat aan om goed voorbereid de weg op te gaan en water mee te nemen. Vooralsnog geldt het hitteprotocol alleen voor Zuid-Holland, Zeeland, Limburg en Noord-Brabant.