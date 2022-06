Volleybalsters ook niet opgewassen tegen Dominicaanse Republiek

De Nederlandse volleybalsters wachten in de Nations League ook na zeven duels nog altijd op de eerste zege. De ploeg van bondscoach Avital Selinger kwam in Brasilia net tekort tegen de Dominicaanse Republiek: 2-3 (25-23, 20-25, 21-25, 25-15, 7-15).

Na het inbrengen van Celeste Plak, door een blessure niet een hele wedstrijd inzetbaar, werd de vierde set met overmacht gewonnen en gloorde er hoop op een eerste overwinning. Een snel opgelopen 10-5 achterstand in de vijfde set kon echter niet meer worden weggewerkt.

Voorlaatste

Door twee sets te winnen pakte Oranje, waar Nika Daalderop nog niet wedstrijdfit is en drie speelster met buikgriep aan de kant moesten blijven, nog wel een punt, net als eerder tegen Bulgarije en Servië.

Daarmee houdt het Zuid-Korea in het zestien ploegen tellende klassement nog onder zich. Dat land is dit weekeinde de vierde en tevens laatste tegenstander in de speelronde in de Braziliaanse hoofdstad.

De Nations League geldt voor Nederland vooral als een voorbereidingstoernooi op het WK dat half september in eigen land begint.