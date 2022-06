Kamminga kan door blessure Peaty nu al één van zijn drie ultieme doelen bereiken

Arno Kamminga heeft zichzelf drie grote doelen gesteld in zijn carrière: wereldkampioen worden, olympisch kampioen worden en een wereldrecord zwemmen. Door een blessure van zijn voornaamste concurrent Adam Peaty heeft hij nu op de WK in Boedepast een uitgelezen kans op zijn eerste doel.

"Of het nou dit jaar, volgend jaar of over zes jaar lukt, dat maakt me eigenlijk niet uit", zegt Kamminga aan de vooravond van de WK in Hongarije. "Natuurlijk heb ik het liever dit weekend. Als ik het ooit maar een keer haal, dat is mijn ultieme doel."

De Katwijker komt uit op de 100 en 200 meter schoolslag. De finales van die onderdelen worden op zondag en donderdag gezwommen. Kamminga start zaterdag met de series van de 100 meter schoolslag.