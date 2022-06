Britse minister: tegenhouden uitzetten asielzoekers schandalig

De Britse minister Priti Patel van Binnenlandse Zaken heeft stevige kritiek geuit op het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat recentelijk een streep zette door de eerste asielzoekersvlucht naar Rwanda. In de Britse krant The Telegraph noemt Patel de uitspraak van het hof "schandalig".

De minister zet vraagtekens bij de beweegredenen van het hof en vindt de werkwijze "ondoorzichtig". Dinsdag zou de eerste vlucht vluchtelingen vanuit het Verenigd Koninkrijk naar Rwanda brengen. Britse rechters besloten dat de vlucht mocht vertrekken, maar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) oordeelde dat er een "reëel risico bestond op onherstelbaar leed" bij de vluchtelingen.

Na de uitspraak van het Europees hof - waar het VK ondanks Brexit nog aan gebonden is - maakte minister Patel direct duidelijk dat de regering gewoon door zou gaan met het plannen van andere vluchten. Na het besluit gingen in de Conservatieve partijen bovendien stemmen op om het hof de rug toe te keren, maar de minister van Justitie Dominic Raab zei donderdag dat zulke plannen niet op tafel liggen. Wel stelde hij dat het EHRM buiten zijn boekje was gegaan.

Individuele rechtszaken

Het VK heeft zo'n 130 asielzoekers aangewezen die in het kader van het omstreden plan naar Rwanda moeten worden gevlogen. Tientallen asielzoekers spanden individuele rechtszaken aan en wonnen deze, waardoor ze niet op een vlucht mee hoefden.

Het plan werd in april door premier Johnson aangekondigd, en is volgens hem bedoeld om risicovolle mensensmokkel over het Kanaal te ontmoedigen. Het VK sloot hierover een overeenkomst met Rwanda, waarin werd afgesproken dat het land tegen betaling illegale immigranten en asielzoekers op gaat vangen. Johnsons plan leidde tot een storm van protest van onder meer mensenrechtenorganisaties en de baas van VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR, Filippo Grandi.