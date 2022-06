Besseling zet goed debuut door op US Open: voorlopig 38ste

Golfer Wil Besseling heeft ook de tweede dag van de US Open prima doorstaan. Met een totaal van 71 slagen (+1) evenaarde hij zijn score van de eerste ronde en staat hij voorlopig 38ste.

Nog niet alle golfers hebben de tweede ronde voltooid, dus Besseling kan nog wat plaatsen stijgen of zakken. De leiding is voorlopig in handen van de Amerikaan Collin Morikawa. Adam Hadwin, die na de eerste ronde de leiding had, kende vrijdag een slechtere dag, waardoor hij is weggezakt in de stand.

Debuut

De 36-jarige Besseling neemt voor het eerst aan een majortoernooi deel. De mondiale nummer 255 is de eerste Nederlander op de US Open sinds Joost Luiten in 2015. Luiten eindigde destijds als 39ste.

De Nederlander miste eerder deze maand net zijn eerste titel op de European Open, door in Hamburg als tweede te eindigen. In de Duitse stad verzekerde hij zich wel van deelname aan de US Open in Brookline, in de staat Massachusetts.