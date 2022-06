Besseling beleeft goed debuut op US Open: 40ste en door naar het slotweekend

Wil Besseling heeft bij zijn debuut op het US Open knap de cut gehaald. De 36-jarige golfer uit Hoorn kwam ook op de tweede dag uit op 71 slagen en staat staat in Brookline halverwege met +2 op de gedeelde 40ste plaats.

Besseling, die zijn deelname eerder deze maand verdiende door in Hamburg tweede te worden, stond na de front nine op -1. Die score onder par kon hij op de back nine met drie bogeys tegen een birdie uiteindelijk niet vasthouden.

Besseling neemt voor het eerst aan een majortoernooi deel. De mondiale nummer 255 is de eerste Nederlander op het US Open sinds Joost Luiten in 2015. Luiten eindigde destijds als 39ste.

Amerikanen aan de leiding

Na de tweede ronde delen Joel Dahmen en Collin Morikawa de leiding in Brookline. Beide Amerikanen staan halverwege op 135 (-5) slagen.