Verstappen begint goed aan raceweekend: snelste in vrije trainingen

Max Verstappen was in uitstekenden doen op de vrije trainingen voor de Grand Prix van Canada.

De laatste keer dat de Red Bull-coureur de beste tijd in een vrije training wist neer te zetten, was in het openingsweekend van dit seizoen in Bahrein. In het negende raceweekend lukte dat hem eindelijk weer. Verstappen was in zowel de eerste als tweede training de snelste.

In de eerste vrije training was Verstappen soeverein, hoewel hij niet helemaal tevreden leek over de prestaties van zijn bolide. Achter hem viel vooral een rappe Fernando Alonso op, de Spanjaard verraste met de derde tijd.

Ook in de tweede vrije training stuurde Verstappen, die in een zetel toewerkt naar zijn 150ste Grand Prix, zijn auto ogenschijnlijk moeiteloos naar de snelste tijd.