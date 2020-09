D66-leider Kaag: coronacrisis alleen internationaal op te lossen

De coronacrisis is alleen op te lossen door internationale samenwerking. Dat heeft Sigrid Kaag gezegd in haar eerste toespraak als lijsttrekker van D66. Dat gebeurde in Arnhem, waar een beperkt aantal leden bij elkaar was.

"Dit is het moment om naar buiten te kijken. Dit is het moment om eer te doen aan onze internationale blik", zei de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. "Onze strijd tegen het virus winnen we alleen door wetenschappers die internationaal samenwerken."

Veilig

"De crisis hakt erin. We weten niet wat er nog op ons afkomt. Het kan meevallen, het kan nog erger worden." Volgens Kaag zullen de verkiezingen gaan over de vraag hoe de politiek omgaat met die onzekerheid. "Hoe we mensen het gevoel geven dat hun lot bij ons in veilige handen is."

Corona moet wat haar betreft een aanleiding zijn om over te gaan naar een nieuwe economie. "Een menswaardige economie, dynamisch en modern, waarin niemand achterblijft."

Kaag zei dat haar drijfveren alles te maken hebben met de wereldwijde crisis, de toenemende verdeeldheid in ons land en de afkalvende positie van Nederland in Europa.

Opofferen soevereiniteit

Ze wil juist dat Nederland het voortouw gaat nemen bij verdere Europese integratie. Daar hoort wat haar betreft ook een Europees leger bij. "Betekent dat een opoffering van nationale soevereiniteit? Ja, daar moeten we eerlijk over zijn."

Maar volgens Kaag betekent dat ook het aannemen van een grotere soevereiniteit, de Europese. Die plaveit in haar visie de weg naar welvaart en welzijn voor iedereen.

Ze zei trots te zijn op wat D66 in het huidige kabinet heeft bereikt, zoals een salarisstijging voor leraren, zes weken betaald vaderschapsverlof en het klimaatakkoord. "Zonder D66 was dat allemaal niet gebeurd."

Peilingenpolitiek

Kaag, eerder diplomaat, kwam drie jaar geleden naar de politiek in Den Haag. Ze ergert zich aan wat ze noemt de peilingenpolitiek. Het beleid wordt te veel bepaald door de vraag of er wel draagvlak voor is bij de bevolking.

"Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de kosten van het klimaatbeleid, wakker je de onrust aan over de wetenschap. Als de peilingen laten zien dat sommige mensen zich zorgen maken over de Europese economie, dan maak je de Italianen verdacht. Dat is geen leiderschap."

Gisteren werd officieel bekend dat Kaag die nieuwe leider van D66 is. Ze haalde 96 procent van de stemmen bij de lijsttrekkersverkiezingen.

D66 heeft nu 19 zetels in de Tweede Kamer. In de peilingen staat de partij al een tijd op verlies, al is er ook weer sprake van enig herstel. In de Peilingwijzer staat de partij van Kaag nu tussen de 11 en 15 zetels.