Slordigheden breken Brouwer/Meeuwsen op: duo strandt in kwartfinales WK beachvolleybal

Chaim Schalk (36) en Theodore Brunner (37) hebben al een heel volleyballeven achter zich, maar zijn als duo nog redelijk onervaren. Zo werd Brunner in 2015 op de Hofvijver in Den Haag al vierde bij de WK.

Schalk, een geboren en getogen Canadees, werd in 2013 vijfde bij het door Brouwer/Meeuwsen gewonnen WK. Drie jaar later werd Schalk 2016 namens Canada negende bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro, het toernooi dat Brouwer/Meeuwsen brons opleverde.

Vanwege zijn Amerikaanse moeder had Schalk de mogelijkheid om ook voor de Verenigde Staten uit te komen, maar hij stond in afwachting van zijn naturalisatie wel twee jaar aan de kant. Pas in 2021 vormde Schalk een duo met de Californiër Brunner en binnen korte tijd werkten zij zich op tot het beste Amerikaanse duo op de tour.