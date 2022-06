Amalia draagt huwelijkstiara van Máxima in Oslo

Het is Amalia's eerste officiële reis als Prinses van Oranje. Voor het galadiner van haar leeftijdsgenoot gold de dresscode 'White Tie' en dat betekent dat de prinses met een ordelint en een tiara moest verschijnen. Voor deze gelegenheid koos ze voor het huwelijksdiadeem van haar moeder.

Prinses Amalia is vanavond voor het eerst verschenen met een tiara. Ze woonde in Oslo een galadiner bij ter ere van de achttiende verjaardag van de Noorse prinses Ingrid Alexandra.

De tiara bevat diamanten sterren en werd door koningin Máxima gedragen op haar huwelijksdag in 2002. "Het frame van het diadeem is relatief nieuw en stamt volgens de catalogus over juwelier Steltman uit 1965", schrijft royaltydeskundige Josine Droogendijk op Twitter. "De diamanten sterren komen uit Emma's collectie en zijn naar verluidt een geschenk van de Von Wieds."

Amalia had overigens genoeg keuze voor haar 'tiara-debuut': er zijn zo'n twintig tiara's in bezit van de koninklijke familie. Behalve de tiara droeg de prinses een opvallende roze capejurk.