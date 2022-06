Medvedev werkt 'zwaar duel' af in Halle, maar is dicht bij nieuwe ATP-finale

"Het was een zwaar duel voor me", zei Medvedev na de wedstrijd. "Ik had een plan voor vandaag en dat wist ik uiteindelijk door te trekken. Op de belangrijke punten had ik net de overhand, want Bautista Agut had meer kansen op een break dan ik."

Voor Medvedev zou een toernooizege in Halle welkomer dan anders zijn. Vorige week ging hij in de finale van het toernooi in Rosmalen even hard als onverwachts onderuit tegen Tim van Rijthoven. Aan Wimbledon mag hij als Rus niet deelnemen.

In een eventuele finale speelt Medvedev tegen de winnaar van het duel tussen Nick Kyrgios en Hubert Hurkacz. Kyrgios won in de kwartfinale van Pablo Carreno-Busta en Hurkacsz was te sterk voor Felix Auger-Aliassime.