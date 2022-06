Poetin op eigen economisch forum: Westen krijgt uitbrander, Russen een oppepper

"We geloven in onze toekomst. In de toekomst van Rusland. Wij Russen zijn sterk en we kunnen alles aan. Dat blijkt uit de duizendjarige geschiedenis van ons land." Het zijn de slotwoorden van de toespraak van president Poetin bij het SPIEF, het jaarlijkse Internationale Economische Forum in Sint-Petersburg. De toespraak lijkt dit jaar vooral bedoeld om Russen een oppepper te geven tegen de achtergrond van de crisis in Rusland.

'Nieuwe kansen in een nieuwe wereld' is dit jaar de werktitel van wat ook wel het Russische Davos wordt genoemd. De jaarlijkse conferentie is bedoeld om Russische bedrijven onder de aandacht te brengen en investeerders van over de hele wereld naar Rusland te lokken.

Dit jaar had het 25ste jubileum groots en uitbundig gevierd moeten worden, maar door de "speciale militaire operatie" in Oekraïne waren westerse investeerders en afgevaardigden vrijwel allemaal afwezig. Ze waren trouwens ook niet uitgenodigd. "Onvriendelijke landen" zijn niet welkom, zo werd van tevoren aangekondigd. In plaats van een buzzing evenement was het daarom een rustige editie, vooral gericht om het moreel onder de eigen bevolking te verhogen.

'Extreem belangrijke' speech

De toespraak van Poetin, die van tevoren door het Kremlin was aangekondigd als "extreem belangrijk", begon twee uur later dan gepland vanwege een cyberaanval op het accreditatiesysteem, zo melden Russische staatsmedia.

Poetin haalde vervolgens opnieuw hard uit naar het Westen. Hij noemde westerse sancties krankzinnig en ondoordacht, en zei hij dat "de sancties er niet in zijn geslaagd Rusland kapot te maken". Verder stelde hij dat Europese leiders juist hun eigen economieën een zware klap hebben toegediend door de sancties tegen Rusland.

Ook over militaire acties van het Westen was Poetin fel: