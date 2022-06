Verstappen start 150ste GP in zetel, concurrentie worstelt met gestuiter of motor

Verstappens erelijst wordt in rap tempo imposanter: de jongste F1-debutant en de jongste grand prix-winnaar is sinds zijn recente zege in Azerbeidzjan ook de jongste coureur met 25 zeges. Met dat aantal staat hij op gelijke hoogte met iconen Jim Clark en Niki Lauda, maar Verstappen hecht er weinig waarde aan. "Leuk voor de statistieken en de boekjes, maar er zijn er nu veel meer GP's per jaar dan vroeger."

De torenhoge favoriet heeft zin in de race op het Circuit Gilles Villeneuve. "Montréal is een geweldige stad en dit is een unieke, leuke baan. Hier moet je de kerbstones echt aanvallen. We zijn hier natuurlijk door corona twee jaar niet geweest, dus het is fijn terug te zijn. Ik ben benieuwd hoe de nieuwe auto's het hier gaan doen. Ik heb nog geen idee hoeveel grip er is."

Winst boeken op zaterdagen

Verstappen lijkt op weg naar titelprolongatie. Waar zijn renstal Red Bull Racing na twee uitvalbeurten in het begin van het seizoen de kinderziekten van de nieuwe RB18 onder controle lijkt te hebben, kampt Ferrari met grote betrouwbaarheidsproblemen. Red Bull scoorde drie dubbels in de laatste vijf races en passeerde de 'Scuderia' in het kampioenschap voor constructeurs.

Dat Red Bull Racing keihard heeft toegeslagen is ook duidelijk zichtbaar in de WK-stand voor coureurs. Verstappen en teamgenoot Pérez staan eerste en tweede. De laatste keer dat de renstal de bovenste twee posities innam was in 2011, met Sebastian Vettel en Mark Webber.

"Het is prachtig dat we beide klassementen leiden, maar het is nog een lang seizoen en er kan van alles gebeuren", zegt Verstappen aan de vooravond van de negende grand prix van het seizoen.

Het klinkt als een cliché - en dat is het ook - maar de 24-jarige Nederlander heeft vorig seizoen al meegemaakt dat een comfortabele voorsprong als sneeuw voor de zon kan verdwijnen. "Als winnen niet lukt, moeten we zorgen dat we optimaal scoren."