'Bayern München en Liverpool akkoord: Mané maakt overstap naar Duitsland'

Bayern München heeft een akkoord met Liverpool bereikt over de overname van Sadio Mané. De Bundesliga-club maakt ruim 32 miljoen euro over voor de Senegalese aanvaller, exclusief mogelijke bonussen.

De 30-jarige Mané droeg al sinds 2016 het shirt van Liverpool en leverde met 120 treffers in 269 duels een aanzienlijke bijdrage in de recente successen van de club. Zo won hij met de Reds de Champions League in 2019, waarna hij met de Engelsen ook de Europese Supercup en het WK voor clubteams won.

Mané had nog een contract voor één seizoen in Liverpool, maar meldde na de verloren Champions League-finale van afgelopen seizoen al dat het voor hem tijd werd voor iets anders.

Keuring

De aanvaller moet nog medisch gekeurd worden, maar zijn komst is al wel bevestigd door Hasan Salihamidzic, de sportief directeur van Bayern.