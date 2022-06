Schiphol moet extra veel passagiers teleurstellen op piekdagen in juli

Vanaf begin volgende week krijgen reizigers die in juli vanaf Schiphol vliegen meer duidelijkheid over het doorgaan van hun vlucht. Nu al staat vast dat er zes dagen zijn waarop relatief veel passagiers teleurgesteld moeten worden.

Schiphol kondigde gisteravond op een persconferentie aan dat de luchthaven in juli en augustus een maximumaantal passagiers per dag hanteert. In juli mogen er dagelijks maximaal 67.500 reizigers vertrekken, in augustus gaat het om 72.500 reizigers. De maatregel is noodzakelijk vanwege het personeelstekort bij de beveiliging op Schiphol.

De onafhankelijke slotcoördinator is belast met het schrappen van vluchten op de luchthaven. Schiphol geeft aan ACNL door hoeveel capaciteit er per dag in de terminals is, op basis van het aantal beschikbare beveiligers. De slotcoördinator moet vervolgens ruimte voor vluchten uit de bestaande schema's halen en de pijn eerlijk verdelen over de luchtvaartmaatschappijen.

Vanaf maandag horen luchtvaartmaatschappijen van ACNL hoeveel vluchten ze op welke dagen kunnen uitvoeren. Daarna is het aan de maatschappen zelf om te bepalen welke vluchten ze laten doorgaan en welke er moeten wijken.

Het hangt dus van de luchtvaartmaatschappij af hoe snel passagiers bericht krijgen over een geboekte vlucht in juli. Vakantiegangers met een pakketreis moeten mogelijk iets langer wachten op nieuws, omdat hun boeking via een reisorganisatie loopt.