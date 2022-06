Noodplan voor beddentekort asielopvang: dit weekend 300 extra plekken

Gemeenten gaan komend weekend tijdelijk extra plekken regelen om asielzoekers op te vangen. Deze noodhulp is tijdelijk en voornamelijk bedoeld om te voorkomen dat asielzoekers in de buitenlucht moeten slapen.

Er zijn al zo'n 300 plekken toegezegd, zo zei staatssecretaris Van der Burg van Asielzaken na het eerste overleg met het nationale crisisteam. Het is nog onbekend welke gemeenten de noodhulp gaan bieden.

Maandag wil het kabinet een plan klaar hebben voor een structurele oplossing voor de komende maanden. "De hulp van de gemeenten is niet voor de eeuwigheid", aldus Van der Burg. "Ik heb 48 uur om een plan uit te werken om 15.000 statushouders uit de asielopvang te krijgen."

Emmer

Afgelopen nacht liep het behoorlijk mis in het al maanden overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel. Het Rode Kruis had deze week 50 tenten opgezet om net gearriveerde asielzoekers een slaapplek te bieden. Maar het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) lukte het vervolgens niet om de groep eten en drinken te geven. Van der Burg noemde de kwestie onaanvaardbaar. "Gisteren is niet een druppel overgelopen, maar een hele emmer." Premier Rutte sprak van een "onhoudbare" situatie.

In het vandaag opgerichte nationaal crisisteam zitten onder anderen Rutte, Van der Burg en minister Yesilgöz van Justitie en Veiligheid. De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) leidt de organisatie.

Verstopping

De problemen in Ter Apel komen niet door een toenemende stroom asielzoekers. Het grootste probleem is dat asielzoekers niet uitstromen naar andere azc's, omdat daar geen plekken vrij zijn. Die centra zitten namelijk vol met vluchtelingen, statushouders genoemd, die wachten op een sociale huurwoning. "De verstopping is de crisis", aldus premier Rutte vanmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.