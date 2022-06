Oranje-spits Janssen tekent in Antwerpen; Overmars breidt Nederlandse enclave uit

En toen volgde die totaal onverwachte en veelbesproken oproep voor Oranje door bondscoach Louis van Gaal. Janssen had sinds september 2017 niet meer voor het Nederlands elftal gespeeld, meldde zich ook nog eens later in het trainingskamp omdat hij ging trouwen en mocht uiteindelijk in de Nations League tegen Wales 73 minuten meedoen.

Rondom dat duel werd het al wel duidelijk dat Overmars en Janssen met elkaar in gesprek waren en een transfer haast niet uit kon blijven.

Grootverdiener

The Great OId, zoals Antwerp ook wel genoemd wordt, heeft dankzij zijn vermogende eigenaar Paul Gheysens behoorlijke financiële middelen. Naar verluidt wordt Janssen met een bedrag van 2,5 miljoen euro per jaar een van de grootverdieners in de Belgische hoogste klasse.

Overmars zou momenteel ook bezig zijn met de komst van oud-Ajacied Toby Alderweireld, de geboren Antwerpenaar speelt momenteel in Qatar na een jarenlang dienstverband bij Tottenham Hotspur.