Rusland doet ontmaskering 'strafhofspion' af als bangmakerij

Rusland doet de ontmaskering door de AIVD van een Russische spion af als een poging om mensen bang te maken voor zogenaamde "sluwe machinaties" van de Russen. Daarnaast zou Nederland hiermee de aandacht willen vestigen op het onderzoek van het Internationaal Strafhof in Den Haag naar vermeende misdaden die Russische militairen in Oekraïne hebben gepleegd.

Verder zei een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken dat Rusland herhaaldelijk heeft gewaarschuwd dat de anti-Russische campagne die in Nederland gaande is de onderlinge relatie schaadt. Die is door de schuld van Den Haag toch al verslechterd, zei ze.

De AIVD maakte gisteren bekend dat het de infiltratie van de spion bij het Internationaal Strafhof in Den Haag heeft voorkomen. Een 'Braziliaan' die daar een stageplaats had gekregen, zou in werkelijkheid een geheim agent van de Russische militaire inlichtingendienst Gru zijn. Onderzoek van de NOS bevestigde dat.

Hij kwam in april in Nederland aan en werd onmiddellijk teruggestuurd naar Brazilië, waar hij op het vliegtuig was gestapt. Daar is hij aangehouden, onder meer voor valsheid in geschrifte. Hij zou zich ten onrechte hebben voorgedaan als Braziliaans staatsburger.