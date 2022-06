Heet Pinkpop van start, lange rijen voor water

Pinkpop is weer terug na een onderbreking van twee jaar als gevolg van corona. Om 12.00 uur vanmiddag stroomden duizenden bezoekers in Landgraaf het terrein op. En het was heet: de temperatuur liep al snel op naar boven de 30 graden.

Op het festivalterrein stonden er 's middags al lange rijen bij de waterverdeelpunten. Sommige bezoekers klaagden dat ze 20 tot 30 minuten moesten wachten voordat ze water konden tappen.