Lampaert snelt naar tijdritzege in Ronde van België, Pedersen behoudt leiding

Yves Lampaert heeft de derde etappe van de Ronde van België op zijn naam geschreven. In een tijdrit over 11,8 kilometer was de 31-jarige Belg van QuickStep de snelste.

Dankzij zijn ritzege klom Lampaert ook een aantal plaatsen in het klassement. Hij staat nu tweede, op tien seconden achter leider Mads Pedersen. De 26-jarige Deen eindigde achter Lampaert als tweede.

De derde plaats in de tijdrit was voor de Nederlander Daan Hoole. De 23-jarige Hoole zat bijna een uur in de hotseat, waarin de renner met de snelste tijd plaats mag nemen. Tot Lampaert met gemiddeld 51,868 kilometer per uur over het asfalt in en rond Scherpenheuvel stoof.