Bus vol scholieren vliegt in brand op N18 na schoolreisje

Een bus met daarin zo'n twintig scholieren is vanmiddag in brand gevlogen op de N18 tussen Groenlo en Eibergen. Niemand is gewond geraakt.

Volgens Omroep Gelderland vloog de bus in brand tijdens de terugreis van een schoolreisje. De bus is volledig uitgebrand. Alle inzittenden stonden op tijd buiten.

Terug naar school

Het nablussen en opruimen van het wrak leidt tot files. Tussen Eibergen en Groenlo is de weg dicht. Het verkeer tussen Groenlo en Eibergen wordt omgeleid. De scholieren zouden met ander vervoer onderweg zijn naar hun school in Lichtenvoorde.

Volgens een persfotograaf ter plaatse zou een steenmarter de veroorzaker van de brand zijn geweest. De dieren willen nog wel eens aan kabels bij de motor knagen, wat kortsluiting kan veroorzaken. Volgens de fotograaf ligt de verbrande steenmarter in de berm.