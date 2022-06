De pijn is weg uit de voet van Nadal, die hoopvol gestemd is voor Wimbledon

Het heeft er echter alle schijn van dat een nieuwe aanpak van de kwaal aanslaat. De recordhouder met 22 grandslamtitels vertelde tijdens een persconferentie op Mallorca dat de pijn in zijn voet is afgenomen.

Rafael Nadal reist maandag hoe dan ook af naar Londen, waar een week later Wimbledon begint, het derde grandslamtoernooi van het jaar. En zoals het er nu voor staat, zal hij daar ook in actie komen, zo heeft hij vrijdagmiddag laten weten.

"Ik ben blij. Ik loop al een week niet mank", aldus de Wimbledon-winnaar van 2008 en 2010. "Het voelt nog steeds af en toe vreemd, soms voel ik mijn voet niet. Maar de pijn die ik voelde als ik met mijn gewicht op mijn voet steunde, is verdwenen."

Zwanger

Nadal is daardoor hoopvol gestemd voor Wimbledon, dat hij laat voorafgaan door een invitatietoernooi in Hurlingham. "Het zal allemaal afhangen van wat er volgende week met mijn lichaam gebeurt. Ik ben nu een week zonder pijn en heb getraind. Dat zegt me dat er een goede kans is dat ik mee kan doen."

De begin deze maand 36 jaar geworden Nadal, die van de gelegenheid gebruik maakte om wereldkundig te maken dat zijn vrouw Mery Perello zwanger is van hun eerste kind, kwam in 2019 voor het laatst in actie op gras. Het jaar erop ging Wimbledon niet door vanwege de coronapandemie en vorig jaar hield een blessure de tennisser aan de kant.