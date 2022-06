Kabinet: Nederland omarmt Oekraïne als EU-kandidaat

Nederland omarmt het kandidaat-lidmaatschap van Oekraïne van de Europese Unie. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken zei dit na afloop van de ministerraad.

"Hier gaat het signaal van uit 'wij laten Oekraïne niet zitten", zegt Hoekstra. "Er wordt in het voorstel van de Europese Commissie recht gedaan aan de situatie in Oekraïne, dus laten we dit doen."

Hoekstra zegt dat alles goed is meegewogen en dat het voorstel "goed in balans" is. Hij verwacht dat "omwille van de eenheid" het Nederlandse parlement en de andere EU-landen kunnen instemmen met het kandidaat-lidmaatschap.

Kritisch

Nederland stelde zich in de aanloop naar het voorstel van vandaag op als kritisch, en zag het liefst dat de Europese Commissie voorwaarden stelde aan het kandidaat-lidmaatschap, een soort kandidaat-kandidaat dus. De Oekraïense president Zelensky sprak Rutte daar persoonlijk op aan.

Hoekstra spreekt tegen dat hij en premier Rutte met deze eerdere uitlatingen een andere indruk hebben gewekt dan het standpunt dat het kabinet nu inneemt.

Het voorstel van de Europese Commissie betekent niet dat de kandidatuur een feit is, daar moeten de lidstaten nog een knoop over doorhakken. De regeringsleiders van de 27 EU-landen nemen naar verwachting volgend week donderdag een besluit.