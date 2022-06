Ondanks coronazorgen grijpt Pogacar de macht in Ronde van Slovenië

Het weerhield Pogacar er niet van om in een heuvelachtige etappe naar Celje op 23 kilometer van de meet samen met Majka in de aanval te gaan. Ze leken samen naar de streep te rijden, maar met nog 6 kilometer te gaan wist de Italiaan Nicola Conci van Alpecin-Fenix nog aan te sluiten.

Op het slotklimmetje in de laatste kilometer konden klassementsleider Majka, die van Pogacar de openingsrit mocht winnen, en Conci het wiel van Pogacar niet volgen. In het klassement heeft hij nu zeven seconden voorsprong op Majka.

Tour begint over twee weken

Voor tweevoudig Tourwinnaar Pogacar is de etappekoers in eigen land de laatste voorbereiding op de Tour de France, die over precies twee weken in Kopenhagen begint. De concurrenten van Pogacar kozen voor de Dauphiné of de Ronde van Zwitserland als laatste test.

De 23-jarige Pogacar verkeert eigenlijk al het hele jaar in topvorm. Eerder won hij de Strade Bianche en twee etappes en het eindklassement in zowel de UAE Tour als Tirreno-Adriatico. Bij zijn debuut in de Ronde van Vlaanderen was 'Pogi' de beste man in koers, maar werd hij in de sprint geklopt door Mathieu van der Poel.

De Ronde van Slovenië eindigt zondag. Ook de laatste twee etappes hebben een heuvelachtig parcours.