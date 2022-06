Kabinet pakt vastgelopen asielopvang aan als nationale crisis

Er komt een landelijk crisisorganisatieteam om de opvang van asielzoekers te verbeteren, heeft het kabinet besloten. De organisatie komt onder coördinatie van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) te staan.

Er zitten verschillende bewindspersonen in het team, onder wie de premier, de minister van Justitie en Veiligheid en de staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Zij komen vanavond voor het eerst bijeen.

"We gaan kijken wat er nu moet gebeuren om te zorgen dat we die beelden niet meer zien uit Ter Apel", zei minister Yesilgöz na afloop van de ministerraad. "We willen onder hoge tijdsdruk snel, duidelijke besluiten kunnen nemen."

Er is al maanden een structureel tekort aan opvangplekken. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Gisteren noemde het Rode Kruis de situatie daar onmenselijk. Mensen die in tenten van de hulporganisatie zijn ondergebracht, zouden onvoldoende te eten en drinken krijgen.

Hoog ambtelijk en politiek bestuurlijk niveau

Vanmorgen, voor aanvang van de ministerraad, was er overleg met verschillende burgemeesters. Staatssecretaris Van der Burg zei toen dat duidelijk is het zo niet langer gaat. "Het is duidelijk dat het COA (Centraal Orgaan opvang Asielzoekers) het niet meer aankan."

Het kabinet schrijft nu in een brief aan de Tweede Kamer dat het noodzakelijk is om vanaf vandaag "tijdelijk op hoog ambtelijk en politiek bestuurlijk niveau" te besluiten hoe de opvang en doorstroom geregeld moet worden.

Specifiek voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen kwam er eerder dit jaar ook al een crisisaanpak. En ook na de wateroverlast in Limburg was er een tijdelijke crisisstructuur.