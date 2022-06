Van de Zandschulp dendert door op Londens gras: laatste vier op Queen's

Botic van de Zandschulp heeft zich op Queen's geplaatst voor de halve finales. De nummer 29 van de wereld, die weer een klein sprongetje op de mondiale tennisladder zal maken, was op het Londense gras in twee sets te sterk voor Alejandro Davidovich (ATP-44): 6-2, 6-4.

Het eerste breakpoint in de partij was op 2-2 voor de 26-jarige Van de Zandschulp. De drie jaar jongere Davidovich trachtte het gevaar te bezweren met een snelle onderhandse service, maar daar liet de Wageninger zich niet door van de wijs brengen. Hij speelde de bal met een backhand slice terug, waarop zijn Spaanse opponent zelf in de fout ging.

Twee games later brak Van de Zandschulp de onrustig spelende Davidovich opnieuw, waarna hij, deels geholpen door enkele onnodige fouten van de Spanjaard, de eerste set op eigen service veiligstelde.

Druk op de ketel

Van de Zandschulp hield stevig de druk op de ketel en had na een matige dropshot en onzuivere lob van Davidovich ook in de tweede set alweer snel een break te pakken. Op 3-2 keek ook de Nederlander voor het eerst tegen een breakpoint aan. Hij sloot de game af zoals hij die begon: met een dubbele fout. Davidovich rook zijn kans en liet de gelijkmaker volgen door een love game.

Na knap reddingswerk op 4-4 kreeg Van de Zandschulp weer de kans te breken en hij tastte meteen toe. Ondanks opnieuw een valse start met een dubbele fout serveerde hij de overwinning gedecideerd binnen.

Wind

Na afloop haalde de winnaar de lastige omstandigheden aan: veel wind en een droge baan. "Ik moest mij daarom focussen op goede bewegen." En dat lukte afdoende, gezien het eindresultaat.

In de halve finales stuit Van de Zandschulp op de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Tommy Paul en de als tweede geplaatste Italiaan Matteo Berrettini, die hem vorig jaar in drie sets dwarszat in de tweede ronde op Wimbledon.