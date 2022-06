Geruchten over overname van ABN Amro door BNP Paribas

De Franse bank BNP Paribas zou interesse hebben om ABN Amro over te nemen. Dat schrijft persbureau Bloomberg.

ABN Amro geeft geen commentaar en ook BNP Paribas laat weten niets te willen zeggen over geruchten in de markt. Na de berichtgeving van Bloomberg schoot het aandeel ABN Amro omhoog. Rond 14.00 uur stond het aandeel ABN Amro ruim 13 procent hoger dan aan het begin van de dag.

Volgens Bloomberg heeft BNP Paribas aan de Nederlandse overheid laten weten geïnteresseerd te zijn in een overname. BNP zou daarmee kunnen uitbreiden in Noord-Europa, zeggen bronnen. De Nederlandse overheid onderzoekt het nu niet serieus, schrijft Bloomberg.

Het ministerie van Financiën, dat zo'n 56 procent van de aandelen van ABN Amro in handen heeft, zegt in een reactie publiekelijk geen commentaar te kunnen geven over de verkoop van aandelen.

Eerder heeft de minister van Financiën al een advies gevraagd over eventuele verkoop van aandelen en dat ook aan de Tweede Kamer laten weten, zegt het ministerie.