Gewonde bij steekpartij azc Grave, verdachte opgepakt

In het asielzoekerscentrum in Grave is vanmiddag een man gewond geraakt bij een steekpartij. De verdachte, een 38-jarige man, sloeg kortstondig op de vlucht maar kon na een paar uur door de politie worden aangehouden.

Aan de steekpartij ging een ruzie vooraf, meldt Omroep Brabant. "Omstreeks 12.30 uur kregen twee bewoners ruzie. Daarbij verwondde een 38-jarige man een andere man met een mes", aldus de politie. Het slachtoffer werd met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.

De verdachte sloeg op de vlucht. De politie verspreidde direct een oproep op Burgernet met een signalement van de man. Daarbij werd expliciet gewaarschuwd om zelf geen actie te ondernemen. Rond 14.30 uur werd de verdachte opgepakt. Het is onduidelijk waar dat gebeurde en of iemand de politie getipt heeft over de plek waar de man was.