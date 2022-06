Vanavond op tv: Lastige zomer Schiphol • Aarde warmt verder op • Belastende Capitool-verhoren •

Schiphol: een lastige zomer Reizigers tasten in het duister over of ze wel of niet het vliegtuig op Schiphol kunnen pakken deze zomer. Tussen 7 en 31 juli moet de nationale luchthaven gemiddeld 13.500 passagiers per dag afwijzen, werd gisteren bekend. Welke passagiers hier de dupe van worden, moet nog blijken. Is uitwijken naar andere luchthavens misschien een optie? Te gast is luchtvaartdeskundige Joris Melkert.

'Beperken opwarming aarde mislukt' In Parijs beloofden landen hun best te doen de opwarming van de aarde tot 1.5 graden te beperken (ten opzichte van het pre-industriële tijdperk). Inmiddels is de aarde 1.1 graden warmer. Nederlandse wetenschappers die meeschreven aan het gezaghebbende IPCC-klimaatrapport, vrezen het ergste: ze verwachten een temperatuurstijging van meer dan 2 graden.