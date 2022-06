'Tiara-debuut' voor prinses Amalia in Oslo

Prinses Amalia is voor het eerst officieel op reis als Prinses van Oranje. Ze is in Noorwegen voor de 18de verjaardag van prinses Ingrid Alexandra. Vanavond is er een groot galadiner in Oslo met royals uit heel Europa. En voor prinses Amalia betekent dit haar "tiara-debuut".

De eerste officiële taak van Amalia was de zogenoemde binnengeleiding in de Raad van State een dag na haar verjaardag in december. En nu dus voor het eerst naar het buitenland in haar functie als kroonprinses.

De dresscode van het galadiner vanavond in Oslo is 'White Tie'. Dat betekent dat prinses Amalia een ordelint zal dragen én een tiara. En dat laatste is iets waar de prinses vast naar uitkijkt. In het boek dat verscheen ter ere van haar 18de verjaardag vertelde ze dat ze dol is op tiara's, een soort kroon, en dat ze vroeger altijd die van haar moeder opzette. Ze heeft zich er ook echt in verdiept: "Laat me een tiara zien en ik weet waar die vandaan komt. Alle tiara's van Europa kan ik herkennen."

Royaltyverslaggever Josine Droogendijk, gespecialiseerd in kleding en juwelen, is heel benieuwd welke tiara Amalia zal kiezen maar ze hoopt op één in het bijzonder. Een diadeem die koningin Máxima droeg op háár tiara-debuut. En dat was toevallig ook in Noorwegen. Een kleine subtiele diadeem. "Dat heeft ook te maken met haar positie, want Amalia is nog geen koningin. En in Nederland zie je duidelijk de verdeling dat de koningin een grotere diadeem draagt dan een prinses. Maxima draagt nu grotere tiara's dan voor 2013."