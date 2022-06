Seizoen is amper voorbij of Twente begint als eerste club alweer met trainen

Drie dagen geleden werd het voetbalseizoen 2021/22 afgesloten met Nederland-Wales (3-2) in de Nations League. En vanochtend ging het seizoen 2022/23 officieus van start. FC Twente begon als eerste eredivisieclub alweer met trainen.

In de altijd maar door denderende voetbalwereld staat de eerste officiële wedstrijd voor Twente gepland op 4 augustus in de derde voorronde van de Conference League. De ploeg van trainer Ron Jans speelt volgende week zaterdag zijn eerste oefenduel tegen de amateurs van Bon Boys.

Ook andere clubs beginnen al vroeg aan de voorbereiding op het seizoen. Vanwege het WK in Qatar in november en december is de eerste speelronde van de eredivisie al gepland in het weekend van 5, 6 en 7 augustus.

Wanneer beginnen topclubs?

Go Ahead Eagles is zondag de tweede club die begint met trainen. Maandag volgen PSV en AZ. Ajax begint woensdag en Feyenoord maandag 27 juni.

AZ is de eerste club die een officiële wedstrijd speelt. Op 21 juli staat de eerste wedstrijd in de tweede voorronde van de Conference League op het programma. PSV speelt op 2 of 3 augustus in de derde voorronde van de Champions League.