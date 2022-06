China laat spierballen zien met nieuw vliegdekschip

China heeft zijn derde vliegdekschip te water gelaten. Het schip, dat de Fujian heet, is volledig ontworpen en gebouwd in China. Het land wil hiermee aan de buitenwereld laten zien waar het militair gezien toe in staat is en toont zo het bereik en vermogen van de marine. Alleen de Verenigde Staten hebben meer vliegdekschepen in hun vloot. Dat land heeft er elf. Op de derde plek staat het Verenigd Koninkrijk met twee schepen. Met champagne, gekleurde linten, waterkanonnen en rook werd het oorlogsschip te water gelaten in een scheepswerf in Shanghai:

Feestelijke presentatie van nieuw Chinees vliegdekschip - NOS

China had al twee vliegdekschepen. De Liaoning werd in 1998 tweedehands van Oekraïne gekocht. En in 2019 werd de Shandong in China gebouwd, maar dat schip was gebaseerd op een ontwerp uit de voormalige Sovjet-Unie. Dat het nieuwste schip helemaal in China is vervaardigd is "een belangrijke mijlpaal voor de Chinese militaire industrie", zegt een defensie-analist tegen persbureau AP. "Het laat zien dat Chinese ingenieurs nu in staat zijn om alle schepen te bouwen die worden geassocieerd met moderne zeeoorlogsvoering." Daarmee doelt hij onder meer op fregatten, torpedobootjagers en amfibische aanvalsschepen. Hij denkt dat nu het China gelukt is om "een zeer complex oorlogsschip in eigen beheer te bouwen het onvermijdelijk zal leiden tot de bouw van andere schepen en het de Chinese scheepsbouwindustrie een boost zal geven".

Correspondent Eva Rammeloo: "Militaire capaciteit speelt een grote rol in de Chinese Droom van president Xi Jinping. De Communistische Partij wil met het volksleger heersen over de regio, en ook over het gebied rondom de Stille Oceaan. Militair lag de Volksrepubliek China lang achter op andere grote landen. Met name ten opzichte van de Verenigde Staten. Het werd de Chinezen duidelijk dat het niet voldoende is om meer manschappen te hebben dan iedereen, maar dat je ook slimme techniek en 'hardware' nodig hebt. De Fujian is een fors staaltje hardware - een spektakelstuk van de krijgsmacht, maar volgens de hoogste baas van de militaire commissie (Xi Jinping zelf) ook hard nodig, want de grootste dreiging komt uit het oosten, over het water."

Het schip heeft een vliegdek over de volledige lengte met een katapultsysteem. Volgens experts lijkt het erop dat het een elektromagnetisch systeem is dat voor het eerst in de VS is ontworpen. Dit systeem legt minder druk op de vliegtuigen dan het oude stoomgedreven katapultsysteem dat gebruikt wordt in de twee andere vliegdekschepen. Met het nieuwe systeem kunnen veel verschillende soorten vliegtuigen worden gelanceerd, waardoor het bereik van de Chinese marine vergroot wordt. De tewaterlating van de Fujian toont de groei van het Chinese leger tegen de achtergrond van toenemende spanningen tussen China en de VS over Taiwan en de aanspraak van Peking op de Zuid-Chinese Zee. Taiwan wordt door Peking als een afvallige provincie gezien.