Engeland draagt rouwbanden voor zus Wiegman: 'Ze zou trots zijn geweest'

"Het is een geweldige groep speelsters, dit laat echt zien hoe hecht de complete selectie en staf zijn. Het was een prachtig gebaar, ik weet zeker dat mijn zus trots geweest zou zijn."

"De speelsters hebben me echt geweldig gesteund", zei Wiegman, die vorig jaar de overstap maakte van Oranje naar Engeland, tegen Sky Sports. "De aanvoerders kwamen naar me toe en vroegen of ze met rouwbanden mochten spelen om me een hart onder de riem te steken."

Het EK voetbal voor vrouwen begint 6 juli. Alle wedstrijden zijn te zien via een livestream op NOS.nl en in de NOS-app. Op televisie worden de duels uitgezonden op NPO 1. Ook de oefenduels van Oranje zijn live te zien bij de NOS.

Engeland won het oefenduel met België in Wolverhampton met 3-0. Amber Tysiak en Nicky Evrard schoten in eigen doel voor België en tussendoor scoorde invaller Rachel Daly voor Engeland.

Ondanks de afgetekende zege op een mede-EK-ganger was Wiegman niet helemaal tevreden. "We speelden goed en creëerden genoeg kansen, maar het duurde lang voordat we scoorden. Straks op het EK hebben we meer meedogenloosheid nodig", zei de oud-bondscoach van Oranje.

Engeland-Nederland

Nederland is vrijdag in Leeds de volgende sparringpartner voor Engeland in aanloop naar het EK. Op 30 juni speelt de ploeg van Wiegman nog vriendschappelijk tegen Zwitserland, voordat het op 6 juli de openingswedstrijd van het EK speelt tegen Oostenrijk.