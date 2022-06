Onduidelijkheid voor reizigers die niet vanaf Schiphol kunnen vliegen

Reizigers tasten in het duister over of ze wel of niet het vliegtuig op Schiphol kunnen pakken deze zomer. Tussen 7 en 31 juli moet de nationale luchthaven gemiddeld 13.500 passagiers per dag afwijzen, werd gisteren bekend. Welke passagiers hier de dupe van worden, moet nog blijken.

"Het wordt een lastige zomer voor heel veel mensen", zei Joyce Donat namens de Consumentenbond in het NOS Radio 1 Journaal. "Wij krijgen veel de vragen: wat kan ik nu doen, waar heb ik recht op?"

Maar voorlopig kunnen reizigers nog niet echt iets doen. "Je weet niet op welk moment je in actie moet komen om eventueel je hotel of autohuur om te boeken. Als je geluk hebt, kan het allemaal kosteloos, maar hoe korter voor je reis, hoe moeilijker het wordt om kosteloos accommodatie en dat soort zaken te annuleren."

Kosten verhalen

Wie een pakketreis heeft geboekt, heeft wat kosten betreft geluk. "De aanbieder is verantwoordelijk voor de reis. Die moet ervoor zorgen dat je toch op reis kan, dus dat ook hotel en vervoer worden omgeboekt", zegt Donat.

Bij losse vliegtickets is de vliegtuigmaatschappij verantwoordelijk voor het omboeken of voor het terugstorten van geld. "Maar gevolgschade die je hebt omdat je camping of hotel moet worden omgeboekt of voor de autohuur, is voor jezelf."

Wel gaat de Consumentenbond Schiphol proberen aansprakelijk te stellen voor de kosten die consumenten moeten gaan maken door toedoen van de luchthaven. "Juridisch gezien is dat lastig, wij hebben geen contract met Schiphol. Maar aan de andere kant berokkent iemand jou schade, dus die kosten gaan we proberen te verhalen."

Niet afwachten

Uitwijken naar buitenlandse luchthavens is voor reizigers niet vanzelfsprekend, omdat ook die te maken hebben met extreme drukte vanwege personeelstekorten en stakingen. In Brussel gaan beveiligers komende maandag staken. Brussels Airlines schrapt daarom de helft van alle vluchten, meldt de Vlaamse omroep VRT. Ook London Gatwick gaat deze zomer vluchten schrappen: 825 per dag in juli en 850 in augustus.

"Duitsland heeft het voordeel van veel regionale vliegvelden, daar kun je het een beetje spreiden", zegt luchtvaartdeskundige Joris Melkert van de TU Delft. De luchthavens bij Groningen en Maastricht hebben volgens hem nog wel capaciteit.

Zo kan Groningen Airport Eelde tot twintig vluchten per dag overnemen van Schiphol, zei directeur Meiltje de Groot vorige maand tegen RTV Noord. En reisorganisatie Corendon verplaatst in juli en augustus zo'n 150 vluchten van Schiphol naar Rotterdam The Hague Airport. Het bedrijf zei gisteren niet te willen afwachten "hoeveel vluchten het moet inleveren".