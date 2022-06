Trump 'schold vicepresident uit' in laatste telefoontje voor Capitoolbestorming

Een assistent van president Trump verklaarde dat hij het woord 'watje' hoorde gebruiken, wimp. Ivanka zou tegen een medewerker die dag hebben gezegd dat haar vader "het p-woord" had gebruikt, pussy, oftewel mietje. The New York Times schreef eerder al dat Trump Pence toebeet: "Je kunt de geschiedenis in gaan als een patriot of als pussy."

"Het gesprek verliep verhit", zei Trumps dochter Ivanka in een videogetuigenis. "Zijn toon was totaal anders dan hoe ik hem eerder tegen de vicepresident had horen praten."

Ongrondwettelijk

In de derde hoorzitting van het Huis van Afgevaardigden over de onlusten stond het juridische trucje centraal waarmee Trump ondanks de verloren verkiezingen aan de macht had willen blijven. Daarin was voor Pence een hoofdrol weggelegd: hij moest weigeren de officiële winst van de Democraat Joe Biden te bekrachtigen, waarna het Congres Trump alsnog als winnaar kon aanwijzen.

Medewerkers van Pence getuigden dat de vicepresident Trump vooraf meerdere keren had gezegd dat deze procedure ongrondwettelijk was en hij dus niet zou meewerken. "De wettekst, de geschiedenis en - laten we wel zijn - ons boerenverstand boden geen rechtvaardiging om de vicepresident deze macht te geven", concludeerde een topadviseur van Pence.

Opgezweept

Hoewel Pence dit Trump ook meerdere malen liet weten, bleef de president erop zinspelen dat zijn truc kon werken. "Ik hoop maar dat Mike Pence het juiste gaat doen", hield hij zijn aanhangers voor het Witte Huis die dag voor.

"Donald Trump stuurde de meute op hem af", concludeerde de Democratische voorzitter Thompson in de hoorzitting, zeker omdat er in een eerdere versie van Trumps speech die dag aanvankelijk geen woord over Pence stond.

Pence' medewerkers waren woest dat de president de menigte zo opjutte. Toen honderden mensen enkele uren later het Congresgebouw bestormden, werd er luid gescandeerd dat Mike Pence moest worden opgehangen. Beveiligers wisten hem net op tijd weg te krijgen: op een gegeven moment was de woedende menigte Pence tot op zo'n twaalf meter genaderd.

In foto's die niet eerder waren vrijgegeven, was te zien dat Pence met zijn vrouw, dochter en medewerkers toevlucht zocht in de parkeergarage in de catacomben van het Capitool.