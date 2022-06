Opnieuw nederlaag volleybalsters in Nations League, finaleronde ver weg

De Nederlandse volleybalsters hebben in de Nations League ook hun zesde duel verloren. De ploeg van coach Avital Selinger had niets in te brengen tegen Brazilië: 0-3 (16-25, 15-25, 23-25).

In de Nations League spelen de beste zestien teams van de wereld gedurende zes weken tegen elkaar, de acht beste landen gaan door naar de finaleronde. Met zes nederlagen staat Nederland voorlopig laatste samen met Zuid-Korea.

Olympisch kampioen

Brazilië werd in 2008 en 2012 olympisch kampioen en veroverde vorig jaar zilver op de Spelen van Tokio. In Brasilia was de thuisploeg Oranje in de eerste twee sets op alle fronten de baas. Brazilië kwam in de eerste set al snel op 10-2 en in de tweede op 15-7.

In de derde set kreeg Oranje toch nog even hoop. De ploeg nam in de slotfase een 21-19 voorsprong, maar maakte daarna nog maar twee punten. Jolien Knollema was topscorer bij Oranje met 12 punten.