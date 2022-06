De Franse droom van Van den Boomen: Speler van het Jaar en gala met Mbappé en Messi

In Nederland was Branco van den Boomen een prof in de marge. Van de jeugd van Willem II verhuisde hij naar Ajax, maar in Amsterdam bleef een doorbraak uit en zijn loopbaan kabbelde voort bij FC Eindhoven, sc Heerenveen, Willem II, weer FC Eindhoven en De Graafschap.

Tot Toulouse FC iets in hem zag wat weinigen zagen.

De Franse club betaalde De Graafschap 350.000 euro voor Van den Boomen. Een gouden greep. De middenvelder groeide in Zuid-Frankrijk uit tot een grote meneer in de Ligue 2, het tweede Franse niveau. Volgens de gerenommeerde website transfermarkt.com is zijn huidige waarde 6 miljoen euro.

'De ballen vallen goed'

"Vertrouwen", verklaart Van den Boomen zijn succes in een interview bij Langs de Lijn en Omstreken. "Met een trainer die in je gelooft en jouw kwaliteiten tot uiting laat komen. Zelfvertrouwen ook en een beetje geluk. De ballen vallen goed."

Zijn statistieken liegen er niet om. Van den Boomen was dit seizoen de grote man bij Toulouse FC. Hij maakte twaalf doelpunten, waarvan vijf strafschoppen. Daarbovenop was hij goed voor maar liefst 21 assists. Niet voor niets werd hij uitgeroepen tot Speler van het Jaar in de Ligue 2.